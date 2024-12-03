Арбитр Федотов оценил судейство Казарцева в матче ЦСКА — «Рубин»
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Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе в матче 17-го тура РПЛ между «ЦСКА» и «Рубином». Игру обслуживал Василий Казарцев.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
«Хорошая работа Казарцева. Не такая сложная игра, хотя по счёту этого не скажешь. В конце требовалась максимальная концентрация, и он справился. Не показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую. И правильно показал вторую жёлтую Кабутову за попадание рукой по лицу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, матч завершился с ничейным счётом 2:2. У армейцев дублем отметился Матвей Лукин. В составе «Рубина» голы в свой актив записали Мирлинд Даку и Егор Тесленко.
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