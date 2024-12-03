Радимов отреагировал на гол вратаря «Динамо» Лещука в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Просто любите РПЛ за всё, что происходит. А Лещук — браво!» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 10 очков. Московское «Динамо» заработало 32 очка и занимает пятое место.