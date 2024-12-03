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3 декабря главные новости спорта, футбол, баскетбол, НХЛ, НБА, КХЛ, бокс

Подробности скандала Мбаппе в Швеции, дата реванша Бивола и Бетербиева. Главное к утру
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Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, по сообщениям источников, продолжает оставаться фигурантом расследования о возможном изнасиловании в Швеции, объявлена официальная дата реванша между боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, омский «Авангард» сообщил об уходе двух тренеров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Появилась новая информация по возможной причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции.
  2. В Саудовской Аравии объявили дату реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
  3. «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Звягиным и Антоном Курьяновым.
  4. Ассист Артемия Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси».
  5. Руководство «Манчестер Сити» готово принять радикальные меры для выхода из кризиса.
  6. «Лейкерс» разгромно проиграли «Миннесоте». Леброн набрал всего 10 очков.
  7. Тренер «Баварии» Компани сделал заявление по поводу травмы Гарри Кейна.
  8. Губернатор Самарской области Федорищев подал заявление в правоохранительные органы.
  9. «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Виктором Дьёкерешем из «Спортинга».
  10. Гол Евгения Дадонова помог «Далласу» победить «Юту».

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