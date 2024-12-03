Подробности скандала Мбаппе в Швеции, дата реванша Бивола и Бетербиева. Главное к утру

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, по сообщениям источников, продолжает оставаться фигурантом расследования о возможном изнасиловании в Швеции, объявлена официальная дата реванша между боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, омский «Авангард» сообщил об уходе двух тренеров. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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