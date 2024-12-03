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«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии — Sport.es

«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии — Sport.es
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Каталонская «Барселона» рассматривает грузинского крайнего нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию как наиболее возможный вариант для подписания. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство считает необходимым усилить позицию левого вингера. В «Барселоне» также рассматривали кандидатуру игрока «Милана» Рафаэла Леау, но подписание Кварацхелии руководство считает более целесообразным.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 16 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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