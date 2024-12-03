Гальдамес рассказал, как «Крыльям» помогла пауза на сборные

Футболист «Крыльев Советов» Томас Гальдамес рассказал, как на команду повлияла пауза на международные матчи сборных. Он признался, что за этот перерыв самарцам удалось исправить игровые ошибки, которые допускались ранее.

«Мы воспользовались перерывом на сборные, чтобы тренироваться и исправить те ошибки, которые мы допускали. Как видите, после этого мы выиграли две игры на прошлой и на этой неделе. Теперь было бы хорошо выиграть последний матч, чтобы войти в отпуск с хорошим настроением. Очень важно закончить год хорошо», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.