Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Крыльев» Песьяков: Осинькину лично от меня большой респект

Вратарь «Крыльев» Песьяков: Осинькину лично от меня большой респект
Комментарии

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это всё сказывается и на футболистах, и на нём самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нём никаких изменений. Наоборот, он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол, футбол, футбол и только футбол». За это ему от меня лично большой респект», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Материалы по теме
«Трагедии не будет». Губернатор Самарской области — о риске банкротства «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android