Вратарь «Крыльев» Песьяков: Осинькину лично от меня большой респект

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

«Игорю Витальевичу надо отдать должное. Столько всякого негатива вокруг, связанного и с результатами, и с остальным инфополем. Конечно, это всё сказывается и на футболистах, и на нём самом. Но он человек достаточно опытный. И я вообще не заметил в нём никаких изменений. Наоборот, он всегда подбадривает. Говорит: «Ребята, работаем на позитиве, ни на что не обращаем внимания – футбол, футбол, футбол и только футбол». За это ему от меня лично большой респект», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.