Никита Медведев: Гончаренко — хороший тренер, меня всё устраивает

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о работе главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко. Вратарь охарактеризовал 47-летнего специалиста как хорошего.

«Гончаренко — хороший тренер. Меня всё полностью устраивает. Всё понятно, доступно, доходчиво», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Гончаренко возглавил нижегородцев в октябре этого года. После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 17-го тура высшего российского дивизиона «Пари Нижний Новгород» с крупным счётом уступил «Ростову» (0:4). В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с московским «Спартаком» на выезде.