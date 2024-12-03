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Никита Медведев: Гончаренко — хороший тренер, меня всё устраивает

Никита Медведев: Гончаренко — хороший тренер, меня всё устраивает
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Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о работе главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко. Вратарь охарактеризовал 47-летнего специалиста как хорошего.

«Гончаренко — хороший тренер. Меня всё полностью устраивает. Всё понятно, доступно, доходчиво», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Гончаренко возглавил нижегородцев в октябре этого года. После 17 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 17-го тура высшего российского дивизиона «Пари Нижний Новгород» с крупным счётом уступил «Ростову» (0:4). В следующем матче внутреннего первенства нижегородцы сыграют с московским «Спартаком» на выезде.

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