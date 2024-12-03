Экс-игрок «Сарагосы» Радимов рассказал, чем его впечатлил Клаудио Раньери

Экс-полузащитник испанской «Сарагосы» и сборной России Владислав Радимов рассказал историю о бывшем главном тренере «Валенсии» Клаудио Раньери, ныне возглавляющем «Рому».

«В своё время он тренировал «Валенсию», и мы с ними играли на своём поле. Когда футболисты выходят за час посмотреть поле, прожекторы потушены, как правило. В центре поля в этот момент футболисты встречаются и общаются со знакомыми. И вот две команды собрались в центре поля, а Раньери рассказывал анекдоты. Меня это настолько впечатлило. Тренер другой команды собрал всех футболистов и перед игрой травил анекдоты. Это было так весело и душевно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

За время своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).