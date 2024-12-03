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Георгий Джикия: нельзя сказать, что я полноценно адаптировался в «Химках»

Георгий Джикия: нельзя сказать, что я полноценно адаптировался в «Химках»
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Защитник «Химок» Георгий Джикия ответил на вопрос о своей адаптации в подмосковной команде. Он заявил, что ещё не полностью адаптировался в новом коллективе. Джикия признался, что ему нужно пройти полноценные сборы с «Химками» — тогда процесс адаптации будет завершён.

— Можно сказать, что вы полноценно адаптировались в «Химках»?
— Нельзя. Совсем недавно в перерыве на сборные была травма. Она немного сбила мой момент с набиранием формы. Не ощущаю, что с возрастом сложнее набирать. Просто нужны хорошие сборы, и всё, — сказал Георгий Джикия в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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