«Спартак» заявил о себе очень серьёзно». Орлов — о матче москвичей с «Краснодаром»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:3).

«Краснодар» проиграл, потому что «Спартак» показал фантастическую функциональность. То есть физическую готовность прессинговать с первой до последней минуты, а игроки у него мастеровитые. «Спартак» заявил о себе очень серьёзно», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся в воскресенье, 1 декабря. Красно-белые одержали уверенную победу со счётом 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.