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«Спартак» заявил о себе очень серьёзно». Орлов — о матче москвичей с «Краснодаром»

«Спартак» заявил о себе очень серьёзно». Орлов — о матче москвичей с «Краснодаром»
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Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Краснодар» проиграл, потому что «Спартак» показал фантастическую функциональность. То есть физическую готовность прессинговать с первой до последней минуты, а игроки у него мастеровитые. «Спартак» заявил о себе очень серьёзно», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Турнирная таблица РПЛ

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся в воскресенье, 1 декабря. Красно-белые одержали уверенную победу со счётом 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.

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