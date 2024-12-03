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Геннадий Орлов: в «Зените» нет единого коллектива, сыгранной футбольной семьи

Геннадий Орлов: в «Зените» нет единого коллектива, сыгранной футбольной семьи
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов объяснил, в чём заключается главная проблема «Зенита». В команде есть сильные индивидуальности, но нет единого коллектива и футбольной семьи.

«В «Зените» по-прежнему мы рассчитываем на отдельные индивидуальности в команде. Они есть. Но пока ещё нет единого футбольного коллектива, вот такой сыгранной семьи футбольной. Ну, у нас нет двух лучших — Вендела и Глушенкова. Они сейчас появились, но они пока ещё не готовы функционально как раз. Ну и остальные игроки-то, ну… Там много всего, это всё работа тренерского штаба», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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