Геннадий Орлов: «Зениту» надо играть как «Спартак»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов заявил, что московский «Спартак» является лидером Российской Премьер-Лиги по качеству футбола на данный момент.

«Надо играть как играл «Спартак». Сегодня вот лидер по игре «Спартак». Это надо признать. Потому что он, вчера победив «Краснодар», завоевал очень много симпатий именно игрой своей. Всё равно «Зенит» остался на первой строчке, и это очень хорошо», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоялся в воскресенье, 1 декабря. Красно-белые одержали уверенную победу со счётом 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича имеет в своём активе 34 очка.