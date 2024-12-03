Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: к сожалению, для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу

Валерий Непомнящий: к сожалению, для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, что зимний перерыв в Российской Премьер-Лиге может не пойти на руку московскому «Спартаку», набравшему хорошую форму.

«К сожалению, для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу. Как говорят: «Весной все кошки серые». Все команды начинают в одинаковой форме. Неизвестно, кто и как будет выглядеть. Это новая история, где всё может быть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Созин: если кто-то даст «Спартаку» € 30 млн за такого Угальде — надо отдавать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android