Валерий Непомнящий: к сожалению, для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, что зимний перерыв в Российской Премьер-Лиге может не пойти на руку московскому «Спартаку», набравшему хорошую форму.

«К сожалению, для «Спартака» сезон РПЛ уходит на зимнюю паузу. Как говорят: «Весной все кошки серые». Все команды начинают в одинаковой форме. Неизвестно, кто и как будет выглядеть. Это новая история, где всё может быть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На текущий момент «Спартак» и «Локомотив» имеют в активе по 34 очка, выше них в турнирной таблице находятся «Краснодар» (38 очков) и санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Пари НН». Матч состоится 7 декабря, начало — в 14:00 мск.