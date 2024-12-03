Тренер «Ромы» Раньери прокомментировал поражение от «Аталанты»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Аталантой» (0:2).

«Пока у нас были силы, мы отвечали ударом на удар. Это не оправдание, не поймите меня неправильно, но мы играли в Лондоне в четверг и вернулись в пять утра. Мы хорошо восстановились, но они смогли сделать соответствующие замены, тогда как у меня не было полузащитника «бокс-ту-бокс».

Я на самом деле поздравил ребят, потому что в начале второго тайма у нас был большой шанс выйти вперёд, жаль, что Довбик не смог попасть после того, как Дибала прорвал их оборону. Был ещё один момент у Манчини, который был так близко к воротам.

Это моменты, когда, если вы продолжите давить, вы сможете повернуть эти инциденты в свою пользу. Это классические игры, где у такой команды, как «Аталанта», которой мы все очень гордимся, когда видим, как она играет в Европе, есть всё необходимое, чтобы бороться за скудетто. Я не хочу оказывать дополнительное давление на Гасперини, но эта команда готова и является одной из самых сильных команд там, наверху таблицы», — приводит слова Раньери Football Italia.