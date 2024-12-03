Защитник «Эвертона» Эшли Янг может сыграть против своего сына в Кубке Англии

Крайний защитник «Эвертона» Эшли Янг может сыграть против своего сына Тайлера Янга, выступающего за «Питерборо Юнайтед», в матче 3-го раунда Кубка Англии. Команды сыграют между собой 11 января 2025 года.

39-летний Эшли выступает за «Эвертон» с лета 2023 года. Ранее в своей карьере Эшли Янг успел также поиграть за «Уотфорд», «Манчестер Юнайтед», миланский «Интер» и «Астон Виллу». Футболист сыграл за основную сборную Англии 39 матчей, в которых забил семь голов. Янг является чемпионом Англии и Италии, а также победителем Лиги Европы и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

Тайлеру Янгу 18 лет. В августе текущего года полузащитник перешёл в «Питерборо Юнайтед» из лондонского «Куинз Парк Рейнджерс». За основной состав своего нынешнего клуба футболист провёл один матч.