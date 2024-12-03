Полузащитник «Рубина» Чумич: для всех в России хорошо, что Пьянич играет в РПЛ

Полузащитник казанского «Рубина» Никола Чумич высказался о боснийском полузащитнике московского ЦСКА Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — очень хороший футболист, который всегда играет в одно касание. У него много качеств, которые каждый человек может выделить. Думаю, для всех нас в России очень хорошо, что Пьянич играет в РПЛ, ведь это большое футбольное имя. Можно сказать, что таким переходом ЦСКА сделал трансферную бомбу, ведь Пьянич играл в «Ювентусе» и «Барселоне», — сказал Чумич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Пьянич принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В общей сложности боснийский полузащитник провёл на поле 332 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.