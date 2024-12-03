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Первый вратарь, забивший в чемпионате России, высказался о голе Лещука в матче с «Ахматом»

Первый вратарь, забивший в чемпионате России, высказался о голе Лещука в матче с «Ахматом»
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Андрей Новосадов, первый вратарь в истории России, который забил гол в матче чемпионата России за «Торпедо-ЗИЛ», прокомментировал гол голкипера «Динамо» Игоря Лещука в ворота грозненского «Ахмата». Накануне Лещук спас свою команду от поражения в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Лещук пошёл в штрафную помогать своей команде. Он же не просто так туда пошёл. Игорь выиграл мяч, пошла свеча. Не знаю, почему Шелия сыграл неважно в этом моменте. Это же нередкий случай, когда команда проигрывает в один мяч, а вратари на последних минутах идут помогать команде. Ничего странного в этом нет. Такое было и будет», — сказал Новосадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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