Аморим: Мазрауи — игрок высшего класса, за ним будущее «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о 27-летнем правом защитнике клуба Нуссайре Мазрауи.

«Он игрок высшего класса. Он понимает игру. Он знает, как атаковать, он очень техничен, очень хорош в защите и очень хорош один на один. Он современный игрок. Я думаю, что он будущее нашей команды.

Когда вы думаете о нём, то понимаете, что нам нужно больше игроков, таких как Нуссаир, которые могут контролировать темп, они действительно очень хороши и комфортно обращаются с мячом. Так что я действительно доволен им», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

26-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии». За этот период он сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.