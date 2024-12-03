Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: Мазрауи — игрок высшего класса, за ним будущее «Манчестер Юнайтед»

Аморим: Мазрауи — игрок высшего класса, за ним будущее «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о 27-летнем правом защитнике клуба Нуссайре Мазрауи.

«Он игрок высшего класса. Он понимает игру. Он знает, как атаковать, он очень техничен, очень хорош в защите и очень хорош один на один. Он современный игрок. Я думаю, что он будущее нашей команды.

Когда вы думаете о нём, то понимаете, что нам нужно больше игроков, таких как Нуссаир, которые могут контролировать темп, они действительно очень хороши и комфортно обращаются с мячом. Так что я действительно доволен им», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

26-летний игрок перешёл в стан «красных дьяволов» минувшим летом из «Баварии». За этот период он сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Аморим обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» с просьбой не скандировать его имя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android