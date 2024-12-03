Руслан Нахушев: Станкович наладил игру команды, не удивлён результатами с «Краснодаром»

Бывший российский футболист Руслан Нахушев высказался по итогам игры 17-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром» (3:0).

«Я говорил, что матч со «Спартаком» будет непростым для «Краснодара». Надо было забыть счёт первого матча. «Спартак» набрал хорошую форму. Станкович наладил игру команды, появились результаты. Не скажу, что удивлён результатами с «Краснодаром», но не думал, что «Спартак» выиграет с таким крупным счётом на выезде.

В этом туре три лидера нашего чемпионата получили по три гола. Честно говоря, удивлён», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.