Геннадий Орлов: «Зенит» — хозяин положения? Конечно, но должен быть ленинградский стиль

Известный российский журналист и комментатор, болельщик санкт-петербургского «Зенита» Геннадий Орлов высказался об игре сине-бело-голубых в этом сезоне РПЛ. В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» уступил «Крыльям Советов», но сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

— Геннадий Сергеевич, коротко, «Зенит» — хозяин положения?

— Конечно. И опять «Зенит» сам против себя может играть, а когда он соберётся и вот этот дух… Должен быть петербургский стиль, ленинградский стиль, но надо с первой минуты выходить и завоёвывать победу, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

В следующем матче внутреннего первенства команда Семака сыграет с «Акроном» на домашней арене.