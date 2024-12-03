Дмитрий Радченко: «Спартак» удивил — не помню, когда видел такой футбол от красно-белых

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром». Красно-белые в гостях разгромили соперника со счётом 3:0.

«Я говорил, что красно-белые одержат победу. Мы видели, что в последних матчах «Спартак» прибавляет в игре и становится лучше. Меня удивило, что «Спартак» показал с «Краснодаром». Не помню, когда видел такой футбол от «Спартака».

Линия полузащиты сыграла очень здорово. Трио Умяров, Барко и Пруцев полностью переиграло середину поля. Как многие говорят: «Покажите мне свою полузащиту, а я вам скажу, какая у вас команда». Если «Спартак» будет продолжать играть в такой футбол, команда будет биться за чемпионство. Наверное, «Зенит», «Краснодар» и другие команды вздохнут с облегчением, что скоро начнётся зимний перерыв. Потому что они находятся не в такой форме, как «Спартак» в последних играх», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.