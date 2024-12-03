«Всё закончится извинениями». Орлов — о заявлениях губернатора Самарской области

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о возможных последствиях заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

— Геннадий Сергеевич, на ваш взгляд, к чему это может привести и чем вообще завершиться?

— Я боюсь, что всё закончится извинением губернатора перед общественностью, потому что это внутреннее дело его клуба. И было же собрание сейчас, собрались все представители команд РПЛ, и нет никаких адресов, откуда…

— То есть его не поддержали?

— Так а что поддерживать? Надо доказать, факты нужны.

— Ну, он говорит про чистый спорт, давайте объединяться против всего плохого, за всё хорошее.

— Это всё декларативные заявления, но губернатор сейчас создал трудности для своей команды, сейчас же комиссия будет работать.

— Ничего себе трудности, приехали в Петербург и 3:2 победили.

— Может быть, это и хорошо, что они победили, для игроков, но на самом деле что будет с клубом… Ну то есть губернатор, мне кажется, это хорошо, что он сообщил, но тогда назови фамилии, если ты вот так вслух всё говоришь. А пока это же просто разговоры, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.