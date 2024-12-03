Суперкомпьютер Opta назвал «Спартак» третьим претендентом на победу в РПЛ после 17 туров

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы московского «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам 17 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, красно-белые имеют шансы в размере 8,5% на победу в чемпионской гонке — это третий результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Примечательно, что по итогам 16 туров шансы «Спартака» на победу в Российской Премьер-Лиге суперкомпьютер оценил в 1,1%.

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.