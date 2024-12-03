Валерий Кечинов: поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — большая сенсация

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (3:2).

«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — большая сенсация. Если перед этой игрой я бы ставил, 100 процентов поставил бы на победу «Зенита» без доли сомнения. Но случилось так, что питерцы проиграли Самаре», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.