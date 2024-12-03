Валерий Кечинов: поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — большая сенсация
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (3:2).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«Поражение «Зенита» от «Крыльев Советов» — большая сенсация. Если перед этой игрой я бы ставил, 100 процентов поставил бы на победу «Зенита» без доли сомнения. Но случилось так, что питерцы проиграли Самаре», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.
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