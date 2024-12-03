Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: Лещук в детстве ходил забивать в штрафную — был здоровым, опережал ребят в росте

Силкин: Лещук в детстве ходил забивать в штрафную — был здоровым, опережал ребят в росте
Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал гол вратаря бело-голубых Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Лещук ещё в детстве ходил в штрафную забивать. Я занимался как раз в его детских командах. Игорю разрешалось при счёте 3:0 ходить на угловые. Но только при таком счёте. Он был здоровый! Опережал тогда других ребят в росте. Так что для меня не новость, что забил «Ахмату», да и для Игоря тоже. У него были данные, чтобы быть форвардом», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Первый вратарь, забивший в чемпионате России, высказался о голе Лещука в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android