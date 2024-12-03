Силкин: Лещук в детстве ходил забивать в штрафную — был здоровым, опережал ребят в росте

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал гол вратаря бело-голубых Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Лещук ещё в детстве ходил в штрафную забивать. Я занимался как раз в его детских командах. Игорю разрешалось при счёте 3:0 ходить на угловые. Но только при таком счёте. Он был здоровый! Опережал тогда других ребят в росте. Так что для меня не новость, что забил «Ахмату», да и для Игоря тоже. У него были данные, чтобы быть форвардом», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.