Тренер «Ромы» Раньери: мы справимся с ситуацией, если команда продолжит следовать за мной

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о текущем положении команды после поражения в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Аталантой» (0:2).

«Если команда продолжит следовать за мной так, как она это делала, мы справимся с этой ситуацией. Мы должны продолжать бороться, мы не должны сдаваться перед невзгодами. Я никогда не принимал, чтобы игрок сдавался. Мы должны реагировать и бороться за каждый мяч, пока не выдохнемся, и каждая замена, которую я сделал сегодня вечером, была вызвана истощением. Я поздравляю «Аталанту» с победой, но также хочу поздравить свою команду с хорошей игрой», — приводит слова Раньери Football Italia.

После 14 туров «Аталанта» занимает второе место в Серии А, набрав 31 очко. «Рома» с 13 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.