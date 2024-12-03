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Тренер «Ромы» Раньери: мы справимся с ситуацией, если команда продолжит следовать за мной

Тренер «Ромы» Раньери: мы справимся с ситуацией, если команда продолжит следовать за мной
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о текущем положении команды после поражения в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Аталантой» (0:2).

Италия — Серия А . 14-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 де Рон – 69'     0:2 Дзаньоло – 89'    

«Если команда продолжит следовать за мной так, как она это делала, мы справимся с этой ситуацией. Мы должны продолжать бороться, мы не должны сдаваться перед невзгодами. Я никогда не принимал, чтобы игрок сдавался. Мы должны реагировать и бороться за каждый мяч, пока не выдохнемся, и каждая замена, которую я сделал сегодня вечером, была вызвана истощением. Я поздравляю «Аталанту» с победой, но также хочу поздравить свою команду с хорошей игрой», — приводит слова Раньери Football Italia.

После 14 туров «Аталанта» занимает второе место в Серии А, набрав 31 очко. «Рома» с 13 очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

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