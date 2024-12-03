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Скандал года в РПЛ. Феноменальный «Спартак». Провалы «Зенита» и других лидеров. ПЛН #87

Скандал года в РПЛ. Феноменальный «Спартак». Провалы «Зенита» и других лидеров. ПЛН #87
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«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

Тур сенсаций, невероятная мотивация «Спартака», дичь в «Крыльях» и поплывший «Локомотив».

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет
1:25 — «Зенит» влетел «Крыльям». Что происходит?
08:00 — В туре проиграли все лидеры и проблемы «Зенита» с трансферами
11:55 — Что творится в «Крыльях Советов»?
24:20 — Андрей извиняется перед Игорем Осинькиным
30:43 — «Локомотив» снова слетел «Химкам»
37:55 — «Ростов» обезумел
41:55 — Дзюба почти расплакался
42:13 — Рашида Рахимова прокляли
47:20 — Лучший матч «Спартака» в сезоне
50:45 — Угальде — что это такое?
51:25 — Дуарте — прогресс сезона
53:15 — «Спартак» — в чемпионской гонке?
56:00 — Новый спортивный директор «Спартака»?
57:45 — В чём проблемы «Краснодара»?
1:05:00 — Прощаемся

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