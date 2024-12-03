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Зелимхан Бакаев ответил на вопрос об отъезде в зарубежные чемпионаты

Зелимхан Бакаев ответил на вопрос об отъезде в зарубежные чемпионаты
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий в сезоне-2024/2025 на правах аренды за «Химки», рассказал, задумывается ли он об отъезде в зарубежный клуб. По словам Бакаева, ему комфортно играть в России, здесь он получает удовольствие от футбола.

«Здесь лучше, потому что я реально получаю удовольствие. Какой бы тяжёлой ни была атмосфера, в плане футбола я кайфую. Сейчас сложно [думать о том, чтобы снова играть за границей] — у меня были шансы лет пять назад, но сейчас я сфокусирован и просто хочу играть, наслаждаться футболом», — приводит слова Бакаева «РИА Новости Спорт».

Напомним, в текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах за подмосковный клуб, в которых забил шесть мячей. Арендное соглашение полузащитника с подмосковным клубом рассчитано до лета 2025 года.

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