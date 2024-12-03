Игрок «Спартака» Угальде: мы должны верить, что можем стать чемпионами

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о чемпионских амбициях красно-белых. Он заявил о желании выиграть Российскую Премьер-Лигу. Костариканец отметил важность веры в себя.

«Да, мы хотим выиграть в РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с «Краснодаром», выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять очков.