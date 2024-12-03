Сергей Шавло прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором красно-белые разгромили «Краснодар» со счётом 3:0.

«Игра мне очень понравилась. Был накал. У хозяев была возможность выйти в лидеры, а «Спартак» хотел показать, что крупное поражение от «Краснодара» в первом круге было осечкой. В начале матча москвичи выглядели не так уверенно, но потом встрепенулись и с 15-й минуты имели преимущество. Была жёсткая борьба, но арбитр здорово отработал, держал игру в руках. Красно-белые победили по делу.

Первый гол в исполнении Угальде — это вообще шедевр. Гости отыграли до конца, хотя часто команды, когда ведут в счёте, отходят назад и отбиваются. А тут наоборот, темп стал наращиваться, и в конце матча Барко забил великолепный гол. Можно сказать, что «Спартак» переиграл соперника средней линией. Умяров и Пруцев сыграли здорово. Маркиньос и Бонгонда на флангах навязывали борьбу и обыгрывали оппонентов. Даже замены не помогли южанам. Хочу также отдать должное паре защитников Дуарте – Бабич, им было сложно», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Игра прошла на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. На 17-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт. На 28-й минуте Угальде оформил дубль. На 90+4-й минуте полузащитник Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного — 3:0.

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.