Суперкомпьютер снизил шансы «Зенита» на чемпионство в РПЛ по итогам 17 туров

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы санкт-петербургского «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2024/2025 по итогам 17 сыгранных туров чемпионата.

По мнению суперкомпьютера, сине-бело-голубые имеют шансы в размере 58,9% на победу в чемпионской гонке — это первый результат среди всех команд высшего российского дивизиона. Второй — «Краснодар» (28,2%). По итогам 16 туров шансы «Зенита» на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона суперкомпьютер оценил в 64,3%.

В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» встречался с «Крыльями Советов». Игра завершилась победой самарской команды со счётом 3:2, однако сине-бело-голубые сохранили за собой первое место в турнирной таблице (39 очков).

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