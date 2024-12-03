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Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о защитнике клуба Лени Йоро

Тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим высказался о защитнике клуба Лени Йоро
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о 19-летнем центральном защитнике Лени Йоро, получившем тяжёлую травму лодыжки в минувшем июле.

«Я думаю, что он особый талант, но мы должны быть осторожны в этот первый момент (после травмы). У нас было не так много совместных тренировок. Он тренируется не один, а с небольшой группой игроков. Он очень быстрый, современный защитник, и это хорошо, когда вы хотите прессинговать. У вас много нападающих, особенно в этой лиге, которые хороши при игре один в один. Думаю, он справится с этим. Он очень хорошо владеет мячом, так что я очень рад, но мы должны быть осторожны. Вначале мы должны контролировать нагрузку и количество минут, но я очень рад, что Лени Йоро скоро будет играть», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

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