Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2024» лучшему молодому игроку года в России

Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2024» лучшему молодому игроку года в России
Аудио-версия:
Комментарии

Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2024», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов РПЛ: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика»/«Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Номинанты отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста(не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей – не менее 1/3. Также в число претендентов могут быть добавлены игроки решением экспертного совета.

Лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов Мир РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, а также журналистов.

Материалы по теме
Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?
Рейтинг
Неожиданная звезда «Акрона» или суперфорвард «Спартака». Кто лучший в 17-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android