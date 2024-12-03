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Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2024» лучшему молодому игроку года в России

Объявлены номинанты премии «Первая пятёрка — 2024», которая вручается лучшему молодому футболисту года в России.

В список претендентов по итогам 2024 года вошли 12 футболистов РПЛ: Алексей Батраков («Локомотив»), Абакар Гаджиев («Динамо», Махачкала), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Игорь Дмитриев («Урал»/«Крылья Советов»), Никита Ермаков («Пари НН»), Данила Козлов («Балтика»/«Краснодар»), Иван Комаров, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Ярослав Михайлов («Оренбург»), Илья Рожков («Рубин»), Никита Салтыков («Крылья Советов»/«Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

Номинанты отбираются по следующим критериям: российское гражданство, возраст футболиста(не старше 21 года), количество сыгранных за команду матчей – не менее 1/3. Также в число претендентов могут быть добавлены игроки решением экспертного совета.

Лауреат премии определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители и тренеры клубов Мир РПЛ, наставники юношеских и национальной сборных, представители РФС, РПЛ, Первой Лиги, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, а также журналистов.