Валерий Непомнящий: у «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о выступлениях «Краснодара» в этом сезоне. В матче 17-го тура РПЛ «быки» проиграли «Спартаку» (0:3).

«Серия имеет такую особенность, что она рано или поздно заканчивается. У «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера, как у «Зенита». Это момент, когда все футболисты уверены в своих силах на протяжении всего сезона. В матче со «Спартаком» психология сыграла отрицательную роль. Красно-белые были мобилизованы и стабилизировали свой состав. Поэтому получается, что «Спартак» обыгрывает «Краснодар», который имел шанс выйти на первое место после осечки «Зенита». Но «быкам» не хватает этих сил. Это вопрос психологии. Может, я говорю банальности, но это так», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.