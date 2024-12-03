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Валерий Непомнящий: у «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера

Валерий Непомнящий: у «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о выступлениях «Краснодара» в этом сезоне. В матче 17-го тура РПЛ «быки» проиграли «Спартаку» (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 17'     0:2 Угальде – 28'     0:3 Барко – 90+3'    

«Серия имеет такую особенность, что она рано или поздно заканчивается. У «Краснодара» ещё не выработался синдром лидера, как у «Зенита». Это момент, когда все футболисты уверены в своих силах на протяжении всего сезона. В матче со «Спартаком» психология сыграла отрицательную роль. Красно-белые были мобилизованы и стабилизировали свой состав. Поэтому получается, что «Спартак» обыгрывает «Краснодар», который имел шанс выйти на первое место после осечки «Зенита». Но «быкам» не хватает этих сил. Это вопрос психологии. Может, я говорю банальности, но это так», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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