«Чемпионат» создал атмосферу Лиги чемпионов на «ВТБ Арене»

Спортивный портал «Чемпионат» пригласил в закрытый клуб своих друзей, партнёров и читателей на совместный футбольный вечер.

27 ноября 2024 года на «ВТБ Арене» в ресторане Platinum состоялось закрытое мероприятие, которое посетили не только партнёры «Чемпионата», но и фан-клубы «Ливерпуля» и «Реала», медийные футболисты, сотрудники спортивных организаций, коллеги из футбольной индустрии, журналисты и блогеры.

В предматчевой студии появились Константин Генич, Тимур Журавель, Васант Балан и Александр Журавлёв. В роли эксперта выступил Дмитрий Булыкин, а ведущим всего футбольного вечера был Алексей Ярошевский. Мероприятие посетили футбольные блогеры Виктор Блатов, Антон Карпов (Чужой), Степан Михович (Фанки), Карамянц Феликс и многие другие.

Однако не только звёзды побывали на закрытой вечеринке. Подписчики «Чемпионата» приняли участие в конкурсе, а самые счастливые из них получили возможность посетить футбольный вечер и выиграть оригинальные мячи Лиги чемпионов.

Особенную атмосферу создавали болельщики из российских фан-клубов «Ливерпуля» и «Реала». Фанаты обеих команд пели и перекрикивались друг с другом на протяжении всей игры. После игры болельщики-соперники объединились и поблагодарили друг друга за уникальный футбольный вечер.

На мероприятии побывали главные лица «Чемпионата» – Вячеслав Опахин, Григорий Телингатер, Андрей Панков и другие сотрудники спортивного портала.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Как спортивное медиа мы помогаем людям получать эмоции от спорта. А что может быть круче, чем совместный просмотр любимого вида спорта? Да ещё в кругу единомышленников! Наша встреча получилась очень яркой, атмосферной и шумной! На стадионе в центре Москвы столкнулись (но максимально по-дружески) фан-клубы «Ливерпуля» и «Реала». Их энергия и настрой зарядили и обычных болельщиков, и экспертов, и многочисленных партнёров «Чемпионата», которые посетили это мероприятие. Всем футбол!»

Алексей Ярошевский, российский репортёр, телеведущий и комментатор: «Было большой честью прожить этот вечер на мероприятии от «Чемпионата». Атмосфера была невероятной! Фан-клубы «Ливерпуля» и «Реала» накаляли, в хорошем смысле этого слова, обстановку. Очень удачно была выбрана локация. Всё было на высшем уровне!»

Виктор Блатов, российский блогер, экс-игрок «Амкала»: «Прекрасное мероприятие, вкусная еда, потрясающая атмосфера, в которой болельщики «Ливерпуля» и «Реала» классно себя проявляли. Организаторы «Чемпионата» создали настоящий праздник футбола!»