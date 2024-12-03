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Терёхин — о Лещуке: такого я ещё не видел. Вот у Шмейхеля был настоящий гол «Ротору»

Терёхин — о Лещуке: такого я ещё не видел. Вот у Шмейхеля был настоящий гол «Ротору»
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Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал гол вратаря бело-голубых Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Гол Лещука — несчастный случай Шелии. Но самое главное — это удар для Ташуева. Такой гол странный, непонятно, как произошло, но очки у «Ахмата» ушли. Я таких голов не видел. Вот гол Шмейхеля в 90-х в ворота «Ротора» — настоящий. А гол Лещука… Даже не знаю, что это», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры.

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