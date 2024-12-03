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«Думал, мяч выбьют». Игорь Лещук — о голе «Ахмату»

«Думал, мяч выбьют». Игорь Лещук — о голе «Ахмату»
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Видел, как мяч залетал в ворота, будто в замедленной съёмке. Успел заметить, что все как-то махнули мимо мяча. Для меня это было неожиданно, потому что я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить. Футболисты «Ахмата» не разобрались, что для нас хорошо», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Напомним, на 90+5-й минуте вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук сравнял счёт, забив головой после подачи углового. Так он стал первым вратарём в истории чемпионатов России, забившим с игры. После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 10 очков. Московское «Динамо» заработало 32 очка и занимает пятое место.

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