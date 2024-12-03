Шалимов: Станкович, проиграв матч на Кубок, чуть прикрутил «Спартак» эмоционально

Отечественный тренер и экс-полузащитник итальянского «Наполи» Игорь Шалимов поделился мнением о победе московского «Спартака» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:0). По мнению специалиста, поражение красно-белых в Кубке России от «Ростова» (1:2) сыграло на руку команде в победе над «быками».

«Важнейшую роль сыграла подготовка к матчу — «Спартак» поехал на южный выезд по маршруту Москва — Ростов — Краснодар и команда постоянно была на глазах у Станковича. В Ростове тренер дал время второму составу, чуть нагрузил нескольких основных игроков — и в итоге вылетел. Но, как ни странно, повезло с маршрутом — провели тренировочную игру в Ростове, потом проехали три часа до Краснодара. И Станкович, разбив состав и проиграв матч на Кубок, чуть прикрутил команду эмоционально, показав, что победная серия в чемпионате ещё не говорит о том, что всё хорошо», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 17 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 34 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков.