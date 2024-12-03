Экс-гендиректор «Спартака» Шавло сравнил Эсекьеля Барко с Марадоной

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал текущую форму коста-риканского нападающего красно-белых Манфреда Угальде, а также высказался об аргентинском полузащитнике клуба Эсекьеле Барко.

«Угальде начинают сравнивать с Пеле? У нас есть традиция, что если кто-то чуть-чуть заиграл нормально, то начинаются сравнения. Просто в последних матчах Угальде играет на своей позиции. На фланге ему было сложно. Это игрок штрафной площадки. Ему легче играть против центральных защитников, потому что он юркий, быстр на опережении и здорово открывается.

Это положительный трансфер для «Спартака», потому что если этот легионер не забивает, то делает много полезного: зарабатывает штрафные, нагнетает на защитников, заставляя их ошибаться. Так же и Барко. Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые и они поворачивают игрока в любую сторону», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Всего в нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. По состоянию на сегодняшний день Манфред является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. На его счету 14 забитых мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем сезоне Барко сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.