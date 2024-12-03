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«В следующем году их не будет». Слот пошутил об исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

«В следующем году их не будет». Слот пошутил об исключении «Манчестер Сити» из АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот шуткой отреагировал на слова нападающего своей команды Мохамеда Салаха после матча с «Манчестер Сити» (2:0) о том, что это была, вероятно, последняя игра египтянина с «горожанами» в составе мерсисайдцев из-за завершающегося контракта.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Гакпо – 12'     2:0 Салах – 78'    

«Возможно, Мохамед знает больше о 115 обвинениях (в адрес «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»), поэтому ожидает, что их не будет в следующем сезоне… это была шутка! Повторяю, шутка», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.

Контрактное соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Он выступает за клуб с 2017 года.

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