«В следующем году их не будет». Слот пошутил об исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот шуткой отреагировал на слова нападающего своей команды Мохамеда Салаха после матча с «Манчестер Сити» (2:0) о том, что это была, вероятно, последняя игра египтянина с «горожанами» в составе мерсисайдцев из-за завершающегося контракта.

«Возможно, Мохамед знает больше о 115 обвинениях (в адрес «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата»), поэтому ожидает, что их не будет в следующем сезоне… это была шутка! Повторяю, шутка», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «горожане» обвиняются в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год. Предполагается, что «Манчестер Сити» полностью не раскрывал осуществляемые им финансовые выплаты. В данный момент проходят слушания о 115 предполагаемых финансовых нарушениях клуба.

Контрактное соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Он выступает за клуб с 2017 года.