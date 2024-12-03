Олег Терёхин: у футболистов «Динамо» глаза не горят — с «Ахматом» вышли походить по полю

Бывший российский футболист Олег Терёхин высказался по итогам игры 17-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ахматом» (1:1).

«У «Динамо» игра никакая, это даже Личка отметил. Вышли на матч с «Ахматом», по полю ходят. Я с ним согласен. «Ахмат» свой гол забил и почти довёл игру до победы.

«Динамо» похоже на себя прошлогоднего — голы пропускают, а впереди не забивают. Атака в последних турах выглядит не ахти. У Тюкавина и Нгамалё тяжело идёт, поэтому и такая концовка года. Нет такой яркой игры, которая была в начале сезона, поэтому сейчас провалились. Мне кажется, у футболистов глаза не горят. Лещук после игры с «Ахматом» говорил про дорогу. А какая дорога? Ну сели не в Грозном, а в Махачкале — доехать 2,5 часа на автобусе. Летишь чартером, а не в экономе. Не знаю, от чего можно устать. Это разговоры для бедных. А Личка молодец, правильно сказал, что футболисты вышли походить по полю», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.