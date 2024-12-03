В «Пари НН» объяснили, почему решили уволить тренера Сашу Илича

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, почему руководство нижегородского клуба приняло решение уволить Сашу Илича, занимавшего пост главного тренера команды. Илич покинул «Пари НН» в октябре этого года.

«Для меня основной, наверное, был эпизод — мы видели, что мы играем не так, как мы хотим. Мы играли достаточно глубоко. Первые две игры мы играли то, что мы тренировали на сборах. Вышли против «Рубина», вышли против ЦСКА, получили четыре, получили три, поехали к «Ахмату», ещё четыре получили. Естественно, Саша анализирует ситуацию, и мы начали играть в этот так называемый троллейбус-автобус, когда команда ничего там не пробует. Мы просто стояли сзади, впереди, дай бог, какой-нибудь стандартик. Где-то стандартики спасали, где-то повезло, некоторые моменты были. Поэтому мы видели, что мы набирали очки скорее вопреки, чем благодаря.

И что самое [главное], что нас беспокоило, что ничего не делалось для того, чтобы эту ситуацию изменить. То есть казалось, что тренерский штаб удовлетворён тем, что есть на данный момент. То есть та пауза, которая была для сборных, сентябрьская, когда мы играли товарищеский матч с «Динамо», нам казалось, что есть две недели и явно что-то надо попробовать натренировать, что-то изменить в тренировочном процессе, чтобы появились какие-то алгоритмы, появилась какая-то новая история впереди. Я не говорю о том, что у нас фантастические футболисты, которые могут за две секунды всё сделать, но все равно видна работа. И то, что сейчас есть при Викторе Михайловиче, конечно, мы видим разницу, и она достаточно очевидна. И вот в тот момент у нас уже начали вот эти вот мысли появляться о том, что, раз у нас ничего не меняется, как бы нам потом не поздно было это решение принимать», — сказал Удальцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».