«У них должны быть другие лица». Геннадий Орлов — о тренерском штабе «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на мнение, что тренерский штаб «Зенита» выглядит подавленным.

— Геннадий Сергеевич, по первому тайму сложилось ощущение, что тренерский штаб «Зенита» был слишком подавлен. Сергей Семак, Анатолий Тимощук, Вильям де Оливейра, Игорь Симутенков. По тому, что попадало в трансляцию, практически не переговаривались, потому что, видимо, не могли понять, как такое может происходить в матче с явным аутсайдером.

— Есть понятие в футболе «раздевалка», дух, который там перед игрой завязывается. И у «Зенита», к сожалению, вот сейчас в этом сезоне всё время начало какое-то неуверенное, и даже мяч забили, казалось бы. Ну, как-то начинает вальяжно, а потом во втором тайме уже другое совсем настроение. Ну, это работа тренерского штаба, а раз они сами и их лица грустные, и вы это видите, это плохо. У них должны быть другие лица, у них тоже настрой должен быть. Потому что их настрой передаётся игрокам, а главное, болельщикам. Тренер должен быть очень оптимистичен, — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».