Спортивный директор «Пари НН»: в Илича верили до последнего

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о бывшем главном тренере Саше Иличе.

«Хотелось дать шанс Саше Иличу. В принципе, мы неоднократно говорили, если брать с момента его назначения, конечно, это было такое достаточно рисковое решение, потому что такая ситуация, когда команда находится в нижней части таблицы, большая серия поражений, достаточно плохая атмосфера внутри коллектива. Понятно, когда проигрываешь, иначе быть не может. Чаще всего назначали таких, как мы их называем, тренеров-мотиваторов, которые могут прийти, быстро ситуацию психологически внутри коллектива наладить и дать какой-то краткосрочный результат.

Вот в связи с этим, конечно, назначение Саши Илича выглядело таким достаточно спорно-рискованным, назовём вот так, потому что это молодой тренер, который не так давно работает, всего несколько лет, он недавно завершил футбольную карьеру, был большим игроком. Конечно, ему было тяжело. Он попал в незнакомую ситуацию, в тот момент, когда команда прям летит вниз, и, естественно, это очень тяжело. Нам показалось, что та работа, которая была в той части чемпионата, её неправильно сравнивать с тем, что может быть. То есть мы пошли полностью ему навстречу. Мы встретились, обсудили трансферную историю, как он хочет играть. Пошли навстречу с точки зрения проведения сборов в Сербии, которая ему близка, товарищеских игр с командами, которые он знает. То есть мы создали максимально благоприятные условия для него как для молодого тренера, чтобы ему помогать, помогать его развивать. И мы действительно в него как бы верили до последнего, пока там не произошли какие-то моменты, которые нам не понравились», — сказал Удальцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».