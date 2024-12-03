В «Пари НН» объяснили, почему отказались от подписания Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов раскрыл, почему клуб отказался от подписания 36-летнего форварда Артёма Дзюбы. В конечном итоге нападающий перешёл в «Акрон», за который выступает по сей день.

«Я и спортивный департамент провели достаточно, опять же, как нам кажется, глубокую аналитическую историю. У нас как раз внутри спортивного отдела сейчас работает Андрей Инкудимов, который работал в прошлом году главой аналитического отдела «Локомотива», и он видел те проблемы, которые испытывал «Локомотив», так скажем, в игре без мяча. Понятно, что Дзюба умеет играть в футбол, но, естественно, годы все равно дают своё. Тот футбол, который мы хотим видеть от нашей команды, он должен быть достаточно высокоинтенсивным, с прессингом, мы к нему идём.

Насколько быстро это получится реализовать, мы не знаем. Понятно, что это фигура, хороший футболист, вопросов нет, но, во-первых, насколько нам хватило бы его мощности. Второе, сложно отрицать авторитет Артёма с точки зрения сравнения его авторитета внутри коллектива, например, с Сашей Иличем. То есть Саша такой достаточно, ну, не сказать замкнутый, он любит пошутить, но ему всё равно тяжело. То есть он в коллективе не был таким прям, как там Сёмин, Газзаев, не такой. То есть когда у тебя в команде Дзюба, ты должен с ним как-то делить вот эту историю связанную. И нам показалось, что в том числе и из-за этого нам от кандидатуры Артёма надо отказаться», — сказал Удальцов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».