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Булыкин: голы вратарей всегда вызывают восторг, а гол Лещука — ещё и смех

Булыкин: голы вратарей всегда вызывают восторг, а гол Лещука — ещё и смех
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на гол вратаря «Динамо» Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась вничью — 1:1, гол Лещука спас бело-голубых от поражения на последних минутах игры.

«Лещук удивил. Особенно когда смотришь, какие голы вратари забивают в Европе. Этот гол удивляет ошибкой Шелии, а Лещук чисто в российских традициях прыгнул вверх в борьбу. Пару недель назад тоже кто-то забил очень красивый, в Италии такие забивают. В чемпионате Нидерландов вратари забивали даже пятками. Над чужими ошибками не смеются, это полностью гол Шелии. Но голы вратарей постоянно вызывают восторг, уважение. А гол Лещука — ещё и смех», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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