«Увидим лучшие времена снова». Холанд — о серии «Манчестер Сити» без побед

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о серии «горожан» без побед. Команда Хосепа Гвардиолы потерпела шесть поражений в последних семи матчах, ещё одну встречу «Манчестер Сити» свёл вничью.

«Мы видели лучшие времена и увидим их снова. Продолжаем верить», – написал Холанд в социальной сети X (ранее Twitter).

После 13 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. В следующем матче внутреннего первенства «горожане» сыграют с «Ноттингем Форест» на домашней арене. Игра состоится 4 декабря, стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:30 мск.