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Ари станет спортивным директором «Торпедо» — источник

Ари станет спортивным директором «Торпедо» — источник
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Известный экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари будет назначен на пост спортивного директора московского «Торпедо», сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Согласно сведениям источника, бразилец с паспортом РФ Ари будет назначен в «Торпедо» в ближайшее время. Кроме того, под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

Отмечается, что на сегодняшний день стороны далеки от соглашения о пролонгации сотрудничества.

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