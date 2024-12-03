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УЕФА оштрафовал «Легию» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Лукашенко

УЕФА оштрафовал «Легию» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Лукашенко
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УЕФА оштрафовал польский клуб «Легия» по итогам игры 3-го тура общего этапа Лиги конференций с минским «Динамо», сообщает Zet. По ходу игры фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
07 ноября 2024, четверг. 20:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Лукиньяс – 10'     2:0 Гуаль – 51'     3:0 Лукиньяс – 55'     4:0 Гуаль – 59'    

По данным источника, клуб оштрафован на € 17,5 тыс. Матч между «Легией» и «Динамо» Минск состоялся 7 ноября. Команды играли на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). «Легия» одержала победу в матче со счётом 4:0.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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