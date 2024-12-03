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Самый юный участник РПЛ Дмитриев: не мог представить, что буду играть вместе с Дзюбой

Самый юный участник РПЛ Дмитриев: не мог представить, что буду играть вместе с Дзюбой
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Полузащитник «Акрона» и самый молодой участник Российской Премьер-Лиги в первой части сезона Арсений Дмитриев высказался о совместной игре с Артёмом Дзюбой. 17-летний футболист охарактеризовал 36-летнего форварда как человека и одноклубника.

«Я ещё в детстве играл за него в FIFA, а в 2018 году был в спортивном лагере, все смотрели, как сборная России играет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Артём забил с пенальти. Честно, я даже не мог представить, что буду играть с ним в одной команде. Он хороший партнёр и человек, ко мне хорошо относится», — сказал Арсений Дмитриев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полную версию интервью с Дмитриевым читайте на «Чемпионате» в 16:00 мск.

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